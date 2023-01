Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Viorel Focșa a fost exclus din AUR și trebuie sa demisioneze din Parlament, au transmis reprezentanții partidului sambata seara, intr-un comunicat de presa. Parlamentarul și-a agresat soția, iar ulterior a dat vina pe aceasta pentru conflict. „Biroul Național de Conducere al AUR a decis astazi…

- Cazierul judiciar va putea fi obținut și in format electronic, potrivit legii adoptate de Parlament și promulgate de președintele Klaus Iohannis. Administrația prezidențiala a anunțat marți ca șeful statului a promulgat decretul de promulgare a Legii pentru completarea unui articol din Legea privind…

- Fostul șef al ISU Hunedoara, Viorel Demean, s-ar fi impușcat accidental in piept, in timp ce se afla acasa. Soția lui a sunat la 112 sa ceara ajutor. Colonelul Viorel Demean, in varsta de 47 de ani, trecut in rezerva la sfarșitul lunii trecute, a ajuns la spital in stare grava, dupa ce s-ar fi […] The…

- Autoritatile neozeelandeze au cerut, marti, justitiei sa le incredinteze custodia unui bebelus ai carui parinti se opun unei operatii chirurgicale menite sa-i salveze viata, de teama ca nu cumva el sa primeasca sange provenind de la donatori vaccinati impotriva COVID-19, informeaza AFP. Autoritatile…

- „Pensionarii romani merita ca statul sa faca pentru ei efortul de a crește pensiile cu rata inflației: 15%”, a declarat deputatul PNL Gheorghe Pecingina. Parlamentarul liberal a subliniat, pe Facebook, ca toate pensiile trebuie sa creasca cu acest procent, iar pentru persoanele vulnerabile și pensionarii…

- Liderul de grup al deputatilor USR Ionut Mosteanu a depus, miercuri, o solicitare la Biroul Permanent pentru chemarea ministrului Muncii Marius Budai la ora Guvernului, in data de 14 noiembrie, pe tema reformei pensiilor speciale, jalon in PNRR care are ca termen de implementare sfarsitul acestui an.…

- Ambasada Rusiei a inchiriat cladirea care era in apropierea Varșoviei de 40 de ani. Din cauza unei mari datorii, cladirea a trebuit restituita. Dar ce au gasit polonezii, nu se poate explica in cuvinte. Geamurile au fost sparte, podeaua putrezita, acoperișul s-a prabușit, chiar și cablurile au fost…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat, luni, la Parlament, despre intentia PSD de a propune in coalitie un pret unic la energie, ca nu este el de vina si nici PSD ca „cineva” a vandut toata energia anul acesta si aproape 60% din energia pe anul viitor. El a precizat ca, pana acum, in loc […] The post…