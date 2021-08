Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat daca PSD va sustine un guvern minoritar, in eventualitatea in care se va ajunge in aceasta situatie dupa congresele din septembrie ale partidelor din arcul guvernamental, Suciu a spus ca aceasta varianta nu este luata in considerare.„Partidul Social Democrat va intra la guvernare cu premier…

- „Vorbeați ca ați caștigat alegerile, va aduc aminte ca din 22 de primarii pe care le aveați, mai aveți 17? Suna cam cum suna moțiunea. E de vina numai PNL pentru tot ce se intampla. Sa știți ca nu e de vina PNL sau alianța, sau USR sau UDMR. Va spun un lucru de care sunteți conștienți toți: moțiunea…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, liderul PNL, sustine ca in favoarea motiunii de cenzura, care se va dezbate si vota marti in Parlament, nu va exista niciun vot in plus fata de cele ale parlamentarilor PSD si AUR. Orban considera ca si in cazul in care parlamentarii coalitiei de guvernare…

- Premierul Florin Citu a afimat, luni seara, dupa sedinta coalitiei, ca paramentarii partidelor aflate la guvernare nu vor vota maine la motunea de cenzura depusa de PSD. ”Daca vor sa participe, pentru divertisment....”, a adaugat premierul. Florin Citu a fost intrebat, luni, dupa sedinta coalitiei,…

- Prim-vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu, a explicat ca in cursul saptamanii viitoare va fi votata moțiunea de cenzura inițiata de PSD. Grindeanu a precizat ca social-democrații il vor susține pe Alexandru Rafila pentru funcția de premier. ”Asta denota o teama, o teama fața de proprii parlamentari.…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat marți, 22 iunie, ca liberalii, parlamentarii USR-PLUS și cei ai UDMR vor fi prezenti in Parlament cand se va dezbate motiunea de cenzura contra Guvernului Cițu, dar nu vor vota, pentru ca aceasta a fost decizia luata in coaliție.„Si la nivelul coalitiei, si…

- Daca moțiunea de cenzura a social-democraților va trece de Parlament, propunerea acestora de premier va fi Alexandru Rafila. Anunțul a fost facut de liderul partidului, Marcel Ciolacu, care a explicat ca exclude o posibila colaborare cu PNL.

- Premierul Florin Citu si-a exprimat luni convingerea ca motiunea de cenzura care urmeaza a fi initiata de Partidul Social Democrat nu va fi votata in Parlament, fiind de parere ca nu exista niciun motiv pentru acest demers. El a declarat, intr-o emisiune la Digi 24, ca aceasta motiune…