Guvernul liberal continua sa faca investiții in infrastructura de la nivel local. In ultimele luni, in ciuda scaderilor veniturilor la buget, in ciuda crizei economice globale, liberalii au gasit resurse pentru a crește pensiile, pentru a crește alocațiile, pentru a aloca bani suplimentari autoritaților locale și pentru a reuși sa lupte cu efectele epidemiei. In prima parte a lunii septembrie a.c., Ministrul liberal, Ion Ștefan, a alocat doua tranșe de fonduri prin Programul Național de Dezvoltare Locala (PNDL). Este o alocare bugetara echilibrata care ține cont, in primul rand, de nevoile urgente…