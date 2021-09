Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat vineri, la congresul UDMR , ca PNL și USR-PLUS au doua congrese competitive și ca spera sa se ajunga cât mai repede la un deznodamânt democratic pentru a se pune capat crizei politice. "Toate formațiunile politice aflate în Coaliția…

- Președintele PNL Timiș, Alin Nica se declara susținator al premierului Florin Cițu in scandalul coaliției și anunța ca a votat astazi in Biroul Național Permanent PNL rezoluția de susținere pentru exercitarea, in continuare, de catre acesta a funcției de premier al Guvernului Romaniei. Conform partenerului…

- Deputatul PNL de Timis Cosmin Sandru afirma ca premierul Florin Citu nu trebuie sa cedeze in fata “santajului USR PLUS”. Tanarul parlamentar le cere inca partenerilor de coalitie sa nu mai vorbeasca de motiune de cenzura impotriva propriului guvern, lucru facut doar de PSD in tipul lui Liviu Dragnea.…

- Deputatul PNL de Timis, Cosmin Sandru, ca ultimele acuzatii ale lui Ludovic Orban la adresa premierului Florin Citu aduc mari prejudicii intregului partid. Sandru afirma ca PNL ar trebui sa-i pregateasca lui Orban o iesire onorabila din cursa pentru presedintia partidului. Luni seara, presedintele PNL,…

- Deputatul PNL de Timis Cosmin Sandru afirma ca anuntatul program de investitii “Anghel Saligny”, adresat comunitatilor rurale este mai mult decat binevenit. Programul va avea un rol important, nu doar in dezvoltarea comunelor, dar si in evitarea depopularii lor, afirma parlamentarul. Guvernul condus…

- Deputatul PNL de Timis Cosmin Sandru afirma ca, odata alegerile din filiala terminate, toti liberalii timiseni trebuie sa lucreze ca o echipa unita. El afirma ca PNL este singurul partid care poate administra judetul Timis in mod eficient si profesonist. Alegerile din filiala fiind terminate, toti liberalii…

- Presedintele interimar al PNL Timis, Alin Nica, face parte dintr-o asa numita “lista de comunicatori” ai echipei lui Florin Citu din campania interna pentru alegerile din partid. Pe lista mai sunt pusi senatoarea de Timis, Alina Gorghiu, fostul deputat de Timis, Pavel Popescu dar si Rares Bogdan, Emil…

- Presedintele interimar al PNL Timis, Alin Nica, oficializeata, in sfarsit, faptul ca preferatul sau la presedintia partidului este Florin Citu. Fara a pronunta numele premierului, Nica il ataca dur pe Ludovic Orban, afirmand ca acesta ar fi intretinut din umbra scandalul de la alegerile din PNL Timisoara.…