- "Va anunt public ca incepand de astazi parlarmentarii PSD incep sa lucreze la textul motiunii de cenzura si la strangerea de semnaturi pentru sustinerea motiunii de cenzura pe care o sa o depunem a doua zi dupa ce starea de alerta se va incheia. Aceasta este decizia partidului in urma acestui…

- UPDATE: In urma cu cateva minute, deputații au votat in unanimitate impozitarea pensiilor speciale. Vor fi impozitate cu 85% sumele ce depașesc 7.000 de lei. Parlamentul decide miercuri impozitarea tuturor pensiilor speciale cu pana la 85%.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Impozitarea pensiilor speciale, un subiect care a generat ample discuții in spațiul public in ultima perioada, urmeaza sa fie tranșata, miercuri, la Parlament. Deja dezbaterile pe aceasta tema sunt in plina desfașurare, atat PSD-ul, cat și PNL-ul anunțand ca susțin impozitarea acestor pensii. “Fapte,…

- Plenul Senatului a respins, miercuri, proiectul initiat de parlamentarii USR privind impozitarea pensiilor speciale cu 90 la suta. „USR a incercat inca din 2016 sa elimine cu totul pensiile speciale, insa din cauza ipocriziei partidelor parlamentare, eforturile noastre au ramas fara rezultat. Au spus…

- USR reclama ca reprezentantii PSD au refuzat, in Birourile permanente reunite, sa introduca pe ordinea de zi a urmatoarei sedinte a Parlamentului proiectul Uniunii de eliminare a pensiilor speciale ale parlamentarilor, potrivit news.ro."Am cerut la sedinta Birourilor permanente reunite introducerea…

- Curtea Constituționala a Romaniei susține ca legea privind abrogarea pensiilor speciale are un caracter „profund eterogen”, vizand statute profesionale diferite, și ca actul normativ adoptat nu are la baza nicio documentare sau fundamentare. Mai mult, procedurile parlamentare au fost neconstitutionale,…

- PNL propune in aceste zile impozitarea pensiilor speciale, in timp PSD ii cere guvernului sa adopte acest proiect prin Ordonanta de Urgenta, iar banii astfel obtinuti sa fie dati la sanatate.ldquo;Am depus alaturi de colegii mei liberali un amendament care prevede impozitarea pensiilor speciale. Este…

- AUR solicita inființarea Fondului Național pentru Combaterea Epidemiilor din economiile realizate prin eliminarea pensiilor speciale. Eliminarea completa a pensiilor speciale și reducerea indemnizațiilor parlamentarilor, demnitarilor și inalților funcționari publici nu este numai un act de dreptate…