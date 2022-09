PRIMA TRANȘA DIN PNRR, IN VALOARE DE 2,6 MILIARDE EURO, A FOST APROBATA DE COMISIA EUROPEANA „Misiune indeplinita cu succes. Eforturile echipei guvernamentale conduse de premierul liberal Nicolae Ciuca au primit confirmare oficiala de la Bruxelles, unde președintele Comisiei Europene, Ursula von Der Leyen, a anunțat aprobarea primei cereri de finanțare prin PNRR, in valoare de 2,6 miliarde euro. Oficialul european a apreciat progresele bune și rapide in punerea in aplicare a primului set de reforme si investiții din cadrul PNRR.Suma va merge spre proiecte de infrastructura de transport (rutiera…