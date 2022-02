Deputatul Bota Călin alături de tinerii PNL în acțiuni de susținere a persoanelor vârstnice! Implicarea in comunitate și sprijinul oferit celor care au nevoie de ajutor sunt cele mai importante lecții pentru tinerii noștri. „Ma bucur ca tinerii liberali din Maramureș au invațat aceasta lecție și sunt solidari cu semenii lor. Zeci de tineri s-au mobilizat zilele acestea și au dat o mana de ajutor persoanelor varstnice din comunitațile lor. Au spart lemne, le-au pus la indemana, au facut acces la case prin zapada și cel mai important lucru au adus speranța și incredere printre semenii lor. Le-au aratat ca nu sunt singuri și ca se pot baza pe ei. Felicitari tinerilor liberali din organizațiile… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

