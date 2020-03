Stiri pe aceeasi tema

- "Chiar daca in situatia mea nu se impunea autoizolarea, deoarece am fost testat la intrarea in tara si nu prezint simptomatologie asociata coronavirusului, am decis sa intru in izolare la domiciliu (...) Mi-au fost recoltate si probe pentru testul COVID-19, iar pana la aflarea rezultatului voi ramane…

- Toti cei patru parlamentari liberali din Bihor s-au autoizolat de vineri la domiciliu, pentru 14 zile, in urma comunicarii de la Grupul parlamentar PNL privind confirmarea infectarii cu coronavirus a unui parlamentar liberal.Trei dintre ei - Florica Chereches, Gavrila Ghilea si Ioan Cupsa…

- Presedintele PNL Mures, senatorul Cristian Chirtes, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, ca isi face testul pentru coronavirus pentru a vedea daca a contactat sau nu infectia si ca urmeaza sa se autoizoleze la domiciliu pentru urmatoarele 14 zile, dupa ce a dat mana cu colegul sau de Senat, Vergil…

- Dupa ce s-a decis suspendarea cursurilor in perioada 11 – 22 martie, ministrul Educației, Monica Anisie, a facut mai multe recomandari pentru prevenirea raspandirii coronavirusului. Ministrul le recomanda parinților sa ii țina pe copii cat mai mult la domiciliu. ”Daca este necesar, daca este o evoluție…

- O angajata a Penitenciarului Targu-Jiu s-a autoizolat timp de 14 zile la domiciliu, dupa ce o vecina a ei a interacționat cu italianul confirmat cu noul coronavirus, in timpul vizitei pe care acesta a...

- Doua persoane din județul Prahova sunt suspectate de infectare cu coronavirus. In prezent, autoritațile așteapta rezultatil analizelor. Aici vorbim despre un barbat in varsta de 33 de ani și de o tanara de doar 19 ani. De precizat ca fata s-a aflat in perioada 21- 24 in Italia, dar avea simptome inainte…

- Patru studenti din Gorj, care au fost in China, s-au autoizolat la domiciliu, timp de 14 zile, acestora expirandu-le perioada de supraveghere, fiind clinic sanatosi, a declarat, marti, purtatorul de cuvant al Directiei de Sanatate Publica (DSP), Elena Pitian.

- Un cetatean din judetul Maramures care a revenit recent din Republica Populara Chineza s-a autoizolat la domiciliu si este monitorizat de autoritatile medicale, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa, directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP), Rares Pop.