Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai varstnic parlamentar, deputatul AUR Lucian Feodorov , a murit miercuri dimineața la varsta de 80 de ani. „Conducerea AUR iși esprima tristețea fața de vestea primita in aceasta dimineața. La ora 5.00 domnul deputat Lucian Feodorov a trecut la Domnul. Vestea naprasnica vine inaintea congresului…

- Deputatul AUR Lucian Feodorov, decan de varsta al deputaților, a murit la 79 de ani, a anunțat copreședintele partidului, George Simion. Feodorov era președinte al filialei Botoșani a formațiunii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Cel mai varstnic parlamentar, deputatul AUR Lucian Feodorov, a murit miercuri dimineața la varsta de 80 de ani. „A fost un om minunat, un bun patriot, de la care am avut de invațat cu toții”, a spus copreședintele partidului, George Simion.

- Deputatul AUR, Lucian Feodorov, a murit la 79 de ani, a anunțat copreședintele formațiunii, George Simion, miercuri, 16 martie, pe Facebook. Feodorov era in stare grava, la terapie intensiva, dupa ce a suferit un infarct.„Dumnezeu sa te așeze in randurile drepților, domnule președinte - decan de varsta.…

- A murit parlamentarul AUR Lucian Feodorov. Acesta se afla in stare grava dupa ce suferise un infarct la inceputul lunii februarie. Anunțul a fost facut chiar de George Simion pe Facebook: "Dumnezeu sa te așeze in randurile drepților, domnule președinte - decan de varsta. Am avut multe de invațat de…

- Cel mai varstnic parlamentar, deputatul AUR Lucian Feodorov, a murit miercuri dimineața la varsta de 80 de ani. „A fost un om minunat, un bun patriot, de la care am avut de invațat cu toții”, a spus copreședintele partidului, George Simion. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Deputatul AUR Lucian Feodorov se afla in stare grava, internat la Terapie Intensiva, dupa ce a suferit un infarct. Copresedintele AUR George Simion a transmis un mesaj pe pagina de socializare. "Rugaciunile noastre sa le indreptam catre Dumnezeu pentru Seniorul nostru, deputatul Lucian Feodorov, care…

- O eleva in varsta de 18 ani s-a stins din viața, dupa ce a stat internata in spital timp de un an și jumatate. Antonia Maria Popescu studia la Colegiul Național Pedagogic „Carol I” din Campulung-Muscel și era in clasa a XII-a. Mesajul transmis de colegi Vestea ca Antonia s-a stins din viața a venit…