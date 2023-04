Deputații PSD vor ca depășirea pe linie continuă să nu se mai sancționeze 36 de deputati PSD au depus la Parlament un proiect ce propune nesanctionarea, in anumite conditii, a manevrei autovehiculelor de depasire pe linia continua. Proiectul va intra mai intai in dezbaterea Senatului, Camera Deputatilor fiind for decizional. „Prin manevra de depasire se poate incalca marcajul continuu, simplu sau dublu, care desparte sensurile de mers, pentru depasirea obstacolelor de orice natura, oprite, stationate sau care se deplaseaza cu viteza mai mica de 30 km/h, doar daca vizibilitatea asupra drumului este asigurata pe o distanta mai mare de 20 m, iar latimea drumului este de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

