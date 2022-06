Stiri pe aceeasi tema

- In data de 29 Iunie a.c. s-a dat vot final in plenul Camerei Deputaților pe proiectul de lege privind instituirea, in data de 4 mai, a zilei naționale a sportului cu balonul oval - rugby. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Votul se va da, miercuri, in plenul Camerei Deputatilor. De asemenea, deputatii se vor pronunta, astazi, prin vot asupra cererii DNA de ridicare a imunitatii parlamentare a fostului ministru al agriculturii, social democratul Adrian Chesnoiu. Acesta este acuzat de procurorii anticoruptie de abuz in…

- ​Borna de la Piatra Secuiului, vopsita in culorile naționale ale maghiarilor și unde in urma cu o saptamana s-a fotografiat președinta Ungariei Katalin Novak, are acum culorile tricolorului romanesc. „Problema rezolvata”, a scris liderul AUR George Simion, pe Facebook. Fotografia postata pe Facebook…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) a anunțat ca va depune motiune simpla impotriva ministrului Sportului, Eduard Novak, pentru atitudinea sa „sfidatoare si jignitoare” la adresa romanilor. Liderul AUR, George Simion, a anunțat ieri ca a pregatit o motiune simpla impotriva ministrului Sportului, Eduard…

- Organizatorii turneului de la Roland Garros, al doilea de Grand Slam al anului, au anunțat programul zilei a doua, de luni, 23 mai. Luni, in turul 1, Romania va avea doua reprezentate: Ana Bogdan și Irina Begu. Programul zilei de 23 de mai de la Roland Garros Prima care va intra in competiție va fi…

- Eduard Novak, ministrul Sportului, a avut o prima reacție dupa scandalul iscat la meciul de hochei dintre Romania și Ungaria de la Campionatul Mondial: „Nu este vorba despre Imnul Secuiesc, ci despre lipsa de respect”, a punctat oficialul.

- Eduard Novak, ministrul Sportului, a reacționat in premiera dupa scandalul iscat la meciul de hochei dintre Ungaria și Romania. Context: Naționala masculina a Romaniei, alcatuita in mare parte din hocheiști romani de etnie maghiara, a evoluat in aceasta saptamana la Campionatul Mondial, in Slovenia,…

- Revenirea la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin a figurat, astazi, pe agenda Camerei Deputaților, prilej pentru ca vechile partide politice sa-și dovedeasca inca o data lipsa oricarei intenții de reformare a sistemului electoral. Proiectul a fost depus de AUR, susținut de USR și de parlamentarii…