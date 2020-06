Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii au dat miercuri vor favorabil unui proiect de lege care are ca obiect de reglementare modificarea Legii 115/2015, in sensul includerii in componenta organismelor electorale a formatiunilor politice care nu au constituit un grup parlamentar, dar au reprezentanti in cel putin una dintre Camerele…

- In calitate de for decizional, Camera Deputaților a adoptat proiectul de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.17/2014, care face referire la reglementarea vanzarii și cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan. Principala masura din acest proiect ( vezi legea aici ) este stabilirea…

- Dupa șase luni acesta poate fi scos din circuitul public Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege care prevede ca pot fi incluse sub incidenta Legii 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate si autoturisme inmatriculate in strainatate. Proiectul…

- Deputatii au adoptat miercuri, in unanimitate, proiectul de lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apararii Nationale, care are printre obiectele de reglementare transformarea…

- Camerei Deputatilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege care prevede ca sunt considerate abandonate sau fara stapan și autoturisme inmatriculate in strainatate, scrie Agerpres.Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Legii 421/2002.Initiativa vizeaza modificarea…

- "Proiectul de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 504/2002 a audiovizualului a fost retras din procedura de dezbatere publica, acesta urmand a fi reanalizat in raport cu oportunitatea reglementarii si cu necesitatea implementarii Directivei 1808/2018 privind serviciile mass-media audiovizuale.…

