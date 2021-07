Deputații au muncit in ultimele cinci luni mai puțin decat muncesc alți angajați in patru saptamani. Potrivit Codului Muncii, saptamana de munca are maximum 48 de ore. Aleșii au muncit in ultimele cinci luni aproximativ 180 de ore. Cea mai scurta ședința de Plen la care au participat a fost de 28 de minunte, in timp ce cea mai lunga a durat aproximativ 8 ore și jumatate.Sunt și aleși care, de cand au intrat in Parlament, au vorbit o singura data. Mai exact, au luat cuvantul atunci cand au depus juramantul, aproximativ 30 de secunde. Printre aceștia se numara Marius-Horia Țuțuianu (PSD), Alexandru-Ioan…