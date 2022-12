Legea aflata in procedura de reexaminare are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Legii concurentei 21/1996, propunandu-se, in principal, stabilirea unei noi modalitati de organizare si functionare a Consiliului Concurentei, inclusiv din perspectiva numirii membrilor si a personalului acestei autoritati, precum si masuri care vizeaza modul de constituire si utilizare a veniturilor aferente Consiliului Concurentei. „Sub bagheta lui Iohannis, PSD si PNL captureaza o institutie critica pentru buna functionare a statului roman. Daca la PSD ma asteptam sa foloseasca o lege de pe vremea…