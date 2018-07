Deputatii au adoptat modificarea Codului Silvic, desi nici macar initiatorul legii (PSD) nu e de acord cu ce a iesit

Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat marti proiectul de lege pentru modificarea Codului silvic, desi initiatoarea Doina Pana a cerut respingerea proiectului, cauza fiind introducerea unui amendament la articolul 39, prin care arborii vor fi licitati in continuare vii, din padure.

- Proiectul de lege initiat de catre deputatul Alexandru Baisanu, vicepreședinte ALDE ,pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, a fost votat miercuri de Camera Deputaților, in calitate de camera decizionala.Potrivit expunerii de motive, modificarea…

- Plenul Senatului, in calitate de for decizional, a respins, miercuri, cererea de reexaminare a legii 304/2004 privind organizarea judiciara formulata de presedintele Klaus Iohannis. Astfel, Senatul a adoptat pentru a treia oara proiecul de lege cu 79 de voturi “pentru” si 33 de voturi “impotriva”. Legea…

- Superimunitatea judecatorilor CCR, la votul deputatilor. Proiectul de lege care prevede ca judecatorii constitutionali nu vor putea fi retinuti, perchezitionati, arestati sau trimisi in judecata decat cu aprobarea plenului CCR este pe ordinea de zi a Camerei Deputatilor. Mai exact, va fi preluat acelasi…

- "Asa cum a ajuns acum la mine nu va fi promulgata. Am oarece nemultumiri in privinta ei si voi cere opinia Curtii Constitutionale”, a declarat Iohannis. Plenul Camerei Deputatilor a adoptat in 4 aprilie, in calitate de for decizional, cu 195 de voturi "pentru”, 71 de voturi "impotriva” si…