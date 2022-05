Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii PNL, Luminita Barcari si Cristina Vecerdi au depus in Parlament un proiect de lege care prevede ca programa scolara va cuprinde si notiuni de prim-ajutor, la disciplina biologie-anatomia si fiziologia omului. Notiunile ar urma sa fie invatare de elevii din clasa a VII-a si vor fi completate…

- Elevii din invatamantul profesional, tehnic si dual vor beneficia de masa calda si prin servicii de catering, nu doar in cantine școlare, potrivit legii promulgate de Klaus Iohannis. Liceenii care urmeaza cursuri in invatamantul profesional si tehnic, dar si elevii din invatamantul dual pot beneficia…

- eMag anunta introducerea unei taxe fixe de 9,99 lei pentru clientii care fac cumparaturi prin easybox. Sunt afectati inclusiv clientii Marketplace. eMag anunta schimbari pentru clientii care fac cumparaturi si solicita livrare prin easybox. In cazul in care comanda contine produse de la mai multi selleri,…

- Rașnovenii sunt invitați, sambata, sa participe la o ampla acțiune de curațenie in mai multe zone din oraș, organizata in cadrul campaniei naționale “Curațam Romania”. La sfarșitul acestei saptamani, sub sloganul “Vrem o țara fara DEȘEURI abandonate”, pe raza orașului Rașnov se va derula campania naționala…

- Echipele Departamentului de Investigații Energetice din cadrul DEER, in colaborare cu Inspectoratul Județean de Jandarmerie Brașov au organizat o acțiune de verificare a instalațiilor de alimentare cu energie electrica a utilizatorilor din localitatea Sacele, zona Garcini, din județul Brașov. Scopul…

- Dupa vacanța de primavara, care a inclus atat Paștele catolic cat și Paștele ortodox, precum și ziua libera din 1 Mai, elevii se intorc astazi, in banci. Potrivit calendarului Ministerului Educației, pana la finalul anului școlar 2021-2022 , elevii nu vor mai avea alte vacanțe, singura zi libera…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea pentru modificarea art. 32 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, transmite Administratia Prezidentiala. Actul normativ are ca obiect de reglementare modificarea art. 32 alin. (1) din Ordonanta…