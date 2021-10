Stiri pe aceeasi tema

- Amulete ”anti-Covid” din bani publici. Doua instituții ale Primariei Voluntari au cumparat ”scuturi protectoare” pentru angajați Doua instituții din subordinea primarului din Voluntari, Florentin Pandele (soțul Gabrielei Firea), au cheltuit 30 de mii de EURO pe medalioane care promit ca protejeaza oamenii…

- Mii de vehicule abandonate din cauza crizei economice provocate de coronavirus au fost transformate in „soluri” pentru gradinițe de flori sau legume de angajatii unei companii de taxi thailandeze, noteaza BBC . Din cauza absentei prelungite a turistilor din capitala Bangkok, in contextului pandemiei…

- Ceea ce se intampla in aceasta perioada la Clubul Sportiv Municipal (CSM) București demonstreaza ca edilul general Nicușor Dan continua metodele Gabrielei Firea de “tocare” fara numar a banilor bucureștenilor pe același model ca și Gabriela Firea. Echipa de handbal feminin a Primariei Capitalei a devenit…