Gabriela Firea isi insoara baiatul. Cum a avut loc intalnirea cu cuscrii! In luna octombrie anului trecut, Gabriela Firea a devenit soacra mare. Fiul ei cel mare s-a casatorit atunci civil, in mare secret, cu aleasa lui. Tanara se numește Eva Emilie. Weekend-ul acesta, Gabriela Firea și Florentin Pandele s-au intalnit cu cei doi tineri insuraței, dar și cu cuscrii veniți de peste mari și țari. Cel mai probabil, intalnirea a avut drept scop punerea la punct a unor detalii legate de nunta. Tudor este fiul Gabrielei Firea din prima casnicie, și are business-uri de succes in domeniul imobiliar. Conform…