Deputata Cristina Rizea a participat dezbaterea despre femei si abuzurile sexuale din lumea sporturilor, la Bruxelles

Stiri pe aceeasi tema

- Actuala presedinta a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost desemnata joi, la Congresul PPE de la Bucuresti , candidata popularilor europeni pentru un nou mandat la sefia executivului comunitar. Candidatura ei a fost aprobata cu 400 de voturi pentru si 89 impotriva, din cele 489 de voturi valabil…

- Reprezentantii statelor membre UE si Parlamentul European au convenit joi, la Bruxelles, ca sediul noii agentii a Uniunii Europene pentru combaterea spalarii banilor sa fie la Frankfurt, transmite DPA. Frankfurt a invins concurenta din partea oraselor Paris, Bruxelles, Madrid, Dublin, Riga, Vilnius,…

- hannPresedintele Klaus Iohannis se asteapta ca viitorul presedinte al Romaniei sa pastreze calea europeana a tarii, apreciind in acelasi timp ca este greu pentru un independent sa ajunga in cea mai inalta functie in stat, informeaza AGERPRES . „Vad un presedinte sau o presedinta care se implica pentru…

- Andreea Neag a facut facultatea in Olanda, la Haga, a lucrat o perioada scurta și la Parlamentul European de la Bruxelles, dar a decis sa-și continue povestea la Timișoara. Este responsabila de apariția clubului Pixel.

- In anul electoral cu cele mai multe semne de intrebare, mai apare inca unul: comasarea alegerilor locale cu cele europarlamentare. O modalitate practica de a asigura un electorat stabil, mobilizat de aleșii locali, ar maximiza șansele partidelor ce dispun de infrastructura locala necesara sa iși asigure…

- „In contextul dificil actual, Uniunea Europeana are nevoie de un buget care se focalizeaza pe oameni, care este echitabil si incluziv. Este nevoie, mai mult ca niciodata, ca Parlamentul European sa fie unit si sa acordam prioritate la ce conteaza cu adevarat pentru cetateni. Resursele sunt limitate,…

- Pe masura ce Qatarul se pregatea sa gazduiasca Cupa Mondiala FIFA din 2022, cuplul Eva Kaili și Francesco Giorgi era printre cei mai aprigi susținatori ai statului din Golf in Bruxelles, aparandu-i reputația in privința drepturilor omului și respingand criticile privind tratamentul migranților.