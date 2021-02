Stiri pe aceeasi tema

- Emanuel Ungureanu, deputat USR-PLUS, i-a numit nenorociți pe aleșii PSD, stranind un val de huiduieli și apostrofari. Ungureanu l-a avertizat pe Vlad Voiculescu, vizat de o moțiune simpla, de patru ”bombe” pe care PSD le-ar fi lasat in minister, referindu-se la patru femei. ”Domnul Rafila,…

- Senatoarea Diana Șoșoaca a pierdut, luni, funcția de președinte al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții pe care o ocupa din calitatea de senator AUR. Propunerea a fost facuta de liderul senatorilor AUR, Claudiu Tarziu, dupa ce partidul i-a restras Dianei Șoșoaca sprijinul…

- Voiculescu a afirmat ca 16.349 de oameni au notificat Ministerul Sanatatii ca li s-a cerut spaga in spitale in ultimii patru ani. ”Ce ati facut a fost sa ingropati aceste sesizari la Ministerul Sanatatii”, a mai declarat Voiculescu, acuzand PSD ca a distrus si ceea ce a reusit el sa realizeze in 2016…

Actual vicepreședinte al CJ Vrancea și cu influența mult diminuata in partid de la preluarea conducerii de catre Marcel Ciolacu, Oprișan și-a scos la vanzare singura mașina care apare in declarația sa de avere. Pe OLX,…

Inițiatorul petiției, Vladimir Dumitru, unul dintre membrii comunitații Declic a spus, la Europa FM, ca spera ca Biserica Ortodoxa Romana sa accepte ca bebelușii sa nu mai fie scufundați de 3 ori in cristelnița atunci cand sunt botezați.

- „Cu doua zile inainte sa inceapa scandalul, am primit un telefon de la cineva din partea domnului Dragnea. Mi s-a comunicat ca impotriva lui se petrec abuzuri la penitenciar si ca mi se solicita sa ma duc sa vad halul in care este tratat Dragnea. Si am acceptat. Saptamana aceasta trebuia sa ma duc la…

Totodata, Diana Șoșoaca vrea sa-și faca grup parlamentar separat și face racolari. Ar pregati transferul a trei parlamentari USR, potrivit Realitatea Plus. Ea spune ca in spatele AUR nu este George Simion, ci omul de afaceri Marius Lulea.