Deputatul PSD Simona Bucura Oprescu a fost diagnosticat cu coronavirus. Parlamentarul a anunțat ca are Covid-19 printr-o postare pe Facebook. Simona Bucura Oprescu ca este internata la Spitalul din Mioveni, starea sa de sanatate fiind stabila „Dragii mei, ma alatur miilor de romani confirmați pozitiv de Covid-19. Starea mea de sanatate este stabila in acest moment și sunt internata in spitalul de la Mioveni, unde am mare incredere in profesionalismul cadrelor medicale care au tratat cu succes pana acum sute de alți pacienți. Nu am pus la indoiala nicio clipa existența acestui coronavirus. Nu o…