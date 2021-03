Deputat PNL, către Vlad Voiculescu: Nu vă interesează sistemul sanitar românesc, ci doar imaginea și postările de pe Facebook Deputatul PNL Gigel Știrbu lanseaza un atac la adresa ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, pe care îl acuza ca nu îl intereseaza bunul mers al ministerului decât atunci când presa semnaleaza neregulile de acolo și ca nu îl intereseaza sistemul sanitar românesc, ci doar imaginea și postarile de pe Facebook. Parlamentarul liberal reacționeaza astfel în contextul în care personalul din centrele de vaccinare nu a fost platit doua luni, iar Vlad Voiculescu a susținut ca de vina este un funcționar public din Ministerul Sanatații, care "trebuia… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

