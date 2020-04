Stiri pe aceeasi tema

- Daca tot stau acasa, parlamentarii incearca sa recupereze și se odihneasca. Doar s-au spetit mult și bine in Parlament. E greu cand ai atatea legi de votat. Deputatul PSD, Ionel Floroiu, a fost surprins de colegii lui din Camera Deputaților chiar in timpul unei reprize de somn in confortul casei. Problema…

- Deputatul PSD Ionel Floroiu a fost trezit din somn în timpul ședinței de catre colegii din Camera Deputatilor. Derutat, deputatul nu a stiut ce trebuie sa voteze, relateaza Mediafax. Deputatul PSD Ionel Floroiu a fost derutat de colegii care l-au sunat pentru a intra în sedinta online…

- Deputatul PSD Ionel Floroiu a fost trezit din somn in timpul ședinței online a Parlamentului, de catre colegii din Camera Deputatilor. Derutat, deputatul nu a stiut ce trebuie sa voteze. Iata...

- Un epidod cel puțin inedit a avut in timpul ședinței online a Camerei Deputaților. Deputatul PSD, Ionel Floroiu, a fost trezit din somn de telefonul primit de la conducerea Camerei Deputaților.Citește și: Instinctul de supraviețuire/ OPINIE Acesta trebuia sa voteze, dar total buimacit…

- Deputatul PSD Ionel Floroiu a fost trezit din somn de apelul colegilor in sedinta la distanta de joi a Camerei Deputatilor in care se voteaza un amendament la regumanentul camerei. Acesta a parut ca nu stie cu cine vorbeste sau ce se voteaza.

- Deputatul PSD Ionel Floroiu a fost trezit din somn de apelul colegilor in sedinta la distanta de joi a Camerei Deputatilor in care se voteaza un amendament la regumanentul camerei. Acesta a parut ca nu stie cu cine vorbeste sau ce se voteaza.

- Moment fara precedent in Camera Deputaților, la votul de la distanța pentru un amendament la regulamentul camerei: deputatul de Bacau Ionel Floroiu a fost trezit din somn de apelul colegilor și nu a știut cu cine vorbește și ce se voteaza. Dialogul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Deputatul PNL Florin Roman a declarat marti la Parlament ca a depus o sesizare la Curtea Constitutionala pe motiv ca PSD ar fi refuzat repartizarea in Biroul Permanent al Camerei Deputatilor a unui loc in plus pentru PNL, revendicat in cele din urma de social-democrati.