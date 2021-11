Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie, astazi, la Buzau, la un bloc din zona Bulevardului Unirii Sud. Un barbat in varsta de 71 de ani s-a aruncat de la etajul 5 al imobilului. Echipajul de Ambulanța sosit la fața locului l-a transportat pe barbat la secția UPU, insa, in ciuda eforturilor medicilor, pacientul a decedat. Potrivit…

- Tragedie, astazi, la Buzau, la un bloc din zona Bulevardului Unirii Sud. Un barbat in varsta de 71 de ani s-a aruncat de la etajul 5 al imobilului. Echipajul de Ambulanța sosit la fața locului l-a transportat pe barbat la secția UPU, insa, in ciuda eforturilor medicilor, pacientul a decedat. Potrivit…

- Un barbat de 71 de ani, din Buzau, a cazut de la etajul cinci al unui bloc de pe Bulevardul Unirii. Victima a decedat la spital. Vecinii cred ca acesta s-a sinucis, deoarece, spun ei, intrase in depresie dupa o internare in sectia pentru Covid-19.

- O pacienta bolnava de COVID-19 s-a aruncat, vineri, de la etaj la Spitalul Floreasca din Bucuresti. Incidentul a avut loc la primele ore ale dimineții, dupa ce femeii i s-a adus micul dejun in camera de spital. Aceasta a deschis geamul si a sarit de la etajul sase al cladirii. Femeia, in varsta de 61…

- Un profesor din cadrul Universitații de Medicina și Farmacie Cluj-Napoca și-a luat zilele. Acesta s-a aruncat de la etajul 5 al Grand Hotel Italia. Marius Florin Farcaș avea 33 de ani și nu a lasat un bilet de adio prin care sa-și explice gestul. Apelul la 112 a fost inregistrat miercuri dimineața,…

- Un barbat in varsta de 67 de ani a decedat, dupa ce s-a aruncat de la etajul doi al Spitalului raional Soroca. Tragedia a avut loc, duminica dupa-amiaza, in jurul orei 15:45. Potrivit ofițerului de presa, IP Soroca, Svetlana Talpa, victima era internata in secția de Covid-19.

- Simona Halep este mai fericita ca niciodata, iar lucrurile merg ca pe roate in viața ei. Sportiva de 29 de ani s-a cununat civil cu Toni Iuruc pe 15 septembrie. Prețurile la casele din Constanța au explodat Nu doar la capitolul viața privata o duce bine Simona Halep. Pe plan profesionat a caștigat deja…

- Un copil de doar patru ani a fost aruncat, de catre mama lui, de pe un tobogan, de la o inalțime considerabila, de 1,5 metri. In urma cazaturii, cel mic a ajuns la spital. Copil aruncat de pe tobogan de mama sa Incidentul s-a petrecut in Caransebeș, la un loc de joaca special din zona […] The post Scene…