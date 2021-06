Stiri pe aceeasi tema

- Biblioteca Judeteana „Ioan N. Roman” din Constanta organizeaza expozitia cu titlul „Deportarea in Baragan (1951-1956)”, rodul colaborarii institutiei cu Asociatia Fostilor Deportati in Baragan, din Timisoara si Asociatia Fostilor Detinuti Politici din Romania, Filiala Constanta.

- Deportarile din Banat si Mehedinti, din vara anului 1951, reprezinta unul dintre numeroasele proiecte de epurare sociala pe care le-a inventat regimul comunist din perioada Gheorghiu-Dej, aflat in plina dominatie sovietica. Totul se intampla in noaptea de Rusalii.

- Irina-Camelia Begu (30 de ani, locul 75 WTA) a fost eliminata in primul tur al calificarilor la turneul de la Roma, scor 4-6, 7-5, 3-6 cu Andrea Petkovic. Patricia Țig (26 de ani, 64 WTA) a ajuns in finala calificarilor, dupa 0-6, 6-3 și 7-6 (4) cu Yafan Wang. Turneul Premier 5 de la Roma se va disputa…

- Elicopterul Ingenuity al NASA a a efectuat cu succes al treilea zbor pe planeta Marte, zburand mai departe si mai repede decat a facut-o in celelalte doua misiuni anterioare, a anunțat NASA. Zborul a fost filmat de camera roverului Perseverance, la bordul caruia micul elicopter a ajuns pe Planeta Roșie.

- Vaccinarea anti COVID-19 decurge bine in Munții Apuseni doar la centrele din Zlatna și Campeni, unde este utilizat serul celor de la Pfizer-BioNTech. Lucrurile stau diferit la centrul din Abrud, unde este utilizat vaccinul de la Astra Zeneca, cu toate controversele de care a fost inconjurat in ultima…

- Vicepremierul Dan Barna a afirmat, miercuri, ca actualul Guvern "functioneaza", iar decizia privind modul in care se va merge "mai departe" va fi luata in reuniunea coalitiei guvernamentale, solicitata de USR PLUS dupa revocarea din functie a ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu. Barna a cerut o intrunire…

- Facebook, ca si orice alta retea este destul de vicioasa, astfel, incat te ține cat mai mult cu ochii in ecran. Cu toate acestea, nu este cea mai populara rețea sociala, transmite playtech.ro.

Antrenorul de tenis de camp, Petru Santeiu, se incapațaneaza sa șlefuiasca talente, intr-o perioada destul de dificila și fara nicio susținere financiara. Ultima sa isprava este cu o fetița de...