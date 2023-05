Depistați în trafic, de la prima oră, cu alcool și droguri La data 25 mai 2023, in jurul orei 05:10, politistii au oprit in trafic un autoturism care se deplasa pe DN 7, in localitatea Santuhalm. Conducatorul auto, un barbat de 35 ani, din municipiul Arad, a refuzat sa se supuna testarii cu aparatul etilotest, precum si prelevarii de mostre biologice. In data de 24 mai 2023, in jurul orei 08:10, politistii au oprit in trafic, pe DJ 687E, in apropierea localitatii Teliucu Inferior, autoturismul condus de un barbat de 62 de ani, din comuna Ghelari. In urma testarii barbatului cu aparatul alcooltest, a rezultat o concentratie… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 14 mai 2023, in jurul orei 18:50, politistii din cadrul Politiei Municipiului Petrosani, au depistat in trafic un tanar in varsta de 24 de ani, din municipiul Petrosani, in timp ce conducea un autoturism pe strada 1 Decembrie 1918 din municipiul Petroșani, care a fost testat cu aparatul…

- La data de 07 mai 2023, in jurul orei 11:10, politistii au efectuat semnal regulamentar de oprire a unui autoturism care se deplasa pe DN 66, in localitatea Baiești, al carui conducator a efectuat o depașire neregulamentara, incalcand marcajul longitudinal continuu ce separa sensurile de mers, in…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Maramureș au depistat, noaptea trecuta, intr-un autoturism oprit in trafic, pe o strada din Sighetu Marmației, un tanar in varsta de 20 de ani care deținea un pliculeț cu substanța susceptibila a fi interzisa. Azi dimineața,…

- La data de 21 aprilie 2023, in jurul orei 06:50, politistii au oprit in trafic, pe strada Revoluției, din Uricani, autoturismul condus de un barbat de 46 de ani, din orașul Uricani. In urma verificarilor, politistii au stabilit ca barbatul aflat la volan nu poseda permis de conducere, iar…

- La data de 14 aprilie 2023, in jurul orei 11:00, politistii din cadrul Poliției Stațiunii Geoagiu au oprit pentru control un autoturism care se deplasa pe drumul județean 705D, din direcția Bacaia – Bozeș. Conducatorul auto, un barbat de 70 de ani, din Oraștie, nu a putut prezenta niciun…

- In scopul reducerii și prevenirii producerii accidentelor rutiere, polițiștii hunedoreni au organizat o serie de controale in trafic, in perioada 20 – 26 martie 2023. In urma verificarilor, pe arterele județului, au fost aplicate aproape 400 de sancțiuni contravenționale. Nu au scapat neamendați…

- In data de 21 martie 2022, in jurul orei 11:00, politistii rutieri au oprit in trafic, pe strada 1 Decembrie 1918, din orașul Petrila, autoturismul condus de un barbat de 50 de ani, din Petrila. Cel aflat la volan a fost testat cu aparatul alcooltest, care a indicat o valoare de 0,70 mg/l,…

- Fostul politician Cristian Boureanu a fost prins, miercuri, 15 martie, baut la volan pe DN1, in orașul Comarnic.Polițiștii s-au sesizat dupa ce Boureanu a efectuat o depașire neregulamentara.”Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind de 0,11 mgL alcool pur in aerul expirat,…