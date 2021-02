Depistat in flagrant de politisti, in timp ce conducea un autoturism, desi se afla sub efectual unor substante psihoactive.

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 11 februarie 2021, in jurul orei 18.00, polițiștii Serviciului Rutier – Biroul Drumuri Naționale și Europene, in timp ce acționau pe DN 1, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un barbat de 46 de ani, din municipiul Sibiu.In urma testarii conducatorului auto cu aparatul Drug…

- La data de 31 ianuarie a.c., in cadrul actiunilor preventive desfasurate, politistii au efectuat semnale regulamentare de oprire unui autoturism care circula pe o strada din municipiul Bistrita. Conducatorul auto si-a continuat deplasarea, iar la un moment dat a oprit, a coborat din autoturism si a…

- La 27 ianuarie, politistii din cadrul Biroului de Ordine Publica au oprit in trafic un autoturism condus de un tanar de 25 de ani, din judetul Maramures, care conducea pe Bulevardul Republicii din municipiul Bistrita. Acesta a fost testat cu aparatul drug test, rezultatul fiind pozitiv pentru substanta…

- La data de 9 ianuarie 2021, in jurul orei 19,20, polițiștii rutieri din Alba Iulia l-au depistat pe un barbat de 59 de ani, din municipiul Hunedoara, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Zlatnei din municipiu, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu…

- Polițiștii din Babeni au depistat un tanar care conducea un autoturism pe drumurile publice, fara permis de conducere. Luni, 14 decembrie, in jurul orei 20.30, polițiștii din cadrul Poliției Babeni au depistat un tanar, de 23 de ani, din orașul Babeni, care conducea un autoturism pe strada Romani, din…

- Ziarul Unirea Barbat din Doștat, depistat de catre polițiști, in timp ce conducea un autoturism fara sa dețina permis. S-a ales cu dosar penal Polițiștii din Sebeș au depistat in trafic un barbat din Doștat, in timp ce conducea un autoturism fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie…

- Un barbat in varsta de 29 de ani, din Babadag, a fost depistat in timp ce conducea un autoturiam pe strada Babadag, avand dreptul de a conduce suspendat. Politistii au intocmit dosar de cercetare penala.La data de 23 noiembrie a.c., politistii Biroului Rutier din cadrul Politiei Municipiului Tulcea…

- Tanar constantean, prins de politisti la volan, fara a poseda permis de conducere si fiind sub influenta bauturilor alcoolice. Conducea o masina furata in cursul zilei de azi.Astazi, 19 noiembrie, politistii Biroului Rutier din cadrul Politiei Municipiului Tulcea au depistat un tanar de 17 ani, din…