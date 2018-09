Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurentei a anuntat luni ca a declansat o investigatie privind un posibil abuz de pozitie dominanta al companiei Hidroelectrica, una din cele mai profitabile companii de stat, pe piata producerii si comercializarii de energie electrica din Romania, scrie News.ro.”Consiliul Concurentei…

- Salba de lucrari hidrotehnice de pe raul Bistrita, in Neamt, cu cele 13 centrale din aval de barajul Bicaz, date in functiune in anii 1960 – 1967, a format o adevarata scoala de specialisti.

- Probleme de sEnEtate par sE nu se mai sfarxeascE pentru Anca Pandrea care a ajuns, din nou, de urgentE la spital. Acest lucru s-a intamplat in urmE cu aproximativ o sEptEmanE, cand, din cauza problemelor la inimE, actrita a mers la UrgentE, iar medicii au decis sE o interneze.

- De"i fructul de rambutan este mic, con:ine o cantitate considerabilE de vitamina C - un nutrient care stimuleazE imunitatea "i eliminE toxinele din corpul vostru. Rambutanul con:ine "i cupru, un alt mineral care func:ioneazE in tandem cu fier pentru a imbunEtE:i starea de sEnEtate a vaselor de sange…

- Echipa LA Ponton, da din casa: noi dormim impreuna. Noaptea, se aud zgomote ciudate de afara și am hotarat sa dormim impreuna, pentru protecție. Legatura dintre Liviu și Andrei este una atat de speciala, incat Liviu a spus ca daca partenerul lui de afaceri ar fi avut sani, ar fi devenit soția lui!

- Angajatii MAI au intervenit, noaptea trecuta, pentru salvarea/evacuarea a 45 persoane, anunta Ministerul Afacerilor Interne, care precizeaza ca, in acest moment, traficul rutier este afectat pe cinci drumuri nationale si 13 drumuri judetene.

- Denisa Despa se confruntE cu mari probleme de sEnEtate. De cateva zile, vedeta nu poate iexi din casE xi se plange de dureri mari de stomac. Medicii nu au reuxit panE acum sE ii punE un diagnostic.