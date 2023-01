Departamentul pentru Românii de Pretutindeni s-a întâlnit cu comunitatea românească din Franța Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni a vizitat comunitatea romaneasca din Franța. Delegația condusa de secretarul de stat Gheorghe Carciu s-a intalnit cu reprezentanții asociațiilor romanești, dar și cu cei ai mediului asociativ. Comunitatea romaneasca din Franța a fost punctul principal de pe agenda vizitei de lucru pe care o delegație a Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni (DRP), condusa de catre secretarul de stat Gheorghe Carciu, o efectueaza in Franța, in aceasta perioada, la Tours. Agenda vizitei a debutat cu o intalnire cu reprezentanții mediului asociativ romanesc din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

