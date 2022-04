Departamentul de Stat al SUA a publicat raportul privind drepturile omului in Romania pe 2021. Documentul noteaza pentru anul trecut cazuri precum supravegherea nejustificata a comisarului-sef de Politie Radu Gavris, bataia aplicata unor ziaristi de mediu si antisemitismul din Parlament unde au fost implicati un senator AUR si un deputat PNL. Raportul arata ca in Romania „practicile de coruptie au ramas larg raspandite, in ciuda mai multor urmari penale de profil inalt”. De asemenea, se precizeaza ca in anul 2021 au existat numeroase documente referitoare la coruptia guvernamentala si coruptia…