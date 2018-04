Stiri pe aceeasi tema

- In raportul anual al Departamentului de Stat american privind drepturile omului, China, Rusia, Iranul si Coreea de Nord sunt etichetate drept "condamnabile moral" pentru incalcarea continua a drepturilor respective, de aceea - potrivit documentului - aceste tari sunt "factori de instabilitate", informeaza…

- Rusia a blocat o ședința a Consiliului de Securitate al ONU cu privire la problema respectarii drepturilor omului in Siria, anunța Reuters. Adjunctul reprezentantului permanent al Rusiei la ONU, Ghenadi Kuzmin, a declarat ca Moscova nu vede niciun motiv pentru aceasta intrunire, pentru ca drepturile…

- Arabia Saudita avertizeaza ca va dezvolta bombe nucleare daca Iranul fabrica armament atomic. "Arabia Saudita nu vrea sa se doteze cu arme nucleare, dar, fara niciun dubiu, daca Iranul va dezvolta armament atomic, vom proceda la fel in cel mai scurt timp", a declartat printul Mohammed bin Salman.…

- Criminalitatea cibernetica costa economiile din intreaga lume aproximativ 600 de miliarde de dolari pe an, sau 0,8% din PIB-ul mondial, in crestere fata de aproximativ 445 de miliarde de dolari in anul 2014, arata un studiu publicat miercuri de firma McAfee, specializata in protectia impotriva atacurilor…

- Noua Strategie Naționala de Aparare a SUA marcheaza clar drept principala preocupare competiția marilor puteri și perspectiva unei confruntari a Statelor Unite cu Rusia sau China. Lista conține amenințarile nucleara, balistica și terorista, cu Coreea de Nord și Iranul ca amenințari concrete, și abia…

- Astfel, cheltuielile militare s-ar putea ridica de la 612 miliarde de dolari in 2018 la 686 miliarde in 2019. Aceasta inseamna o crestere a bugetului Pentagonului cu peste 10%, in conditiile in care cheltuielile umanitare si diplomatice sunt drastic reduse. Administratia presedintelui american…

- Rusia, Coreea de Nord, Iranul si China sunt principalele amenințari la adresa Americii si a aliatilor sai, iar Statele Unite vor recurge la bomba atomica doar in situații excepționale.Acest lucru este stipulat in noua doctrina nucleara a SUA, publicata de Pentagon.