Departamentul de Justiţie al SUA se află în fazele incipiente ale întocmirii unei potenţiale plângeri antitrust împotriva Apple Un purtator de cuvant al Departamentului de Justitie a refuzat sa comenteze. Apple nu a raspuns imediat solicitarilor Reuters de comentarii. Politico a relatat ca Departamentul de Justitie nu a luat o decizie daca va da in judecata Apple, dar divizia antitrust a departamentului spera sa inregistreze un proces pana la sfarsitul anului. Reuters a scris anterior ca Departamentul de Justitie a deschis o ancheta antitrust impotriva Apple in 2019. The post Departamentul de Justitie al SUA se afla in fazele incipiente ale intocmirii unei potentiale plangeri antitrust impotriva Apple first appeared on… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

