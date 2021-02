Stiri pe aceeasi tema

- Drumul judetean 293, care face legatura intre localitatile Dumeni si Havarna, este blocat, vineri dimineata, din cauza ninsorilor si a viscolului puternic, a declarat, pentru AGERPRES, prefectul judetului Botosani, Dan Nechifor. Potrivit acestuia, drumul este afectat pe o lungime de aproximativ 11 kilometri,…

- Locuitorii din Constanța au primit un mesaj prin RO-ALERT prin care erau anuntati ca toate drumurile nationale si judetene, in afara de DN 39, care leaga orasul Constanta de orasele Eforie si Mangalia, si Autostrada Soarelui, vor fi inchise. Cu toate acestea, noaptea trecuta, zeci de mașini au ramas…

- Fostul președinte al Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu, a fost trimis in judecata de procurorii anticorupție intr-un nou dosar pentru doua infracțiuni de abuz in serviciu. El este acuzat ca a realizat lucrari la Herghelia Mangalia și pe malul lacului Corbu, deși aceste obiective…

- Consiliul Judetean Cluj informeaza ca, în cursul diminetii zilei de luni, 11 ianuarie, pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene blocate sau închise traficului rutier, însa pe mai multe sectoare de drum circulatia se desfașoara în…

- Mai multe drumuri naționale sunt blcate din cauza copacilor doborați de vant pe carosabil. DN 75 și DN 76, din județul Bihor, sunt blocate total sau parțial, din cauza copacilor doborați de vant pe...

- Facultatea de Cai Ferate, Drumuri și Poduri din cadrul Universitații Tehnice de Construcții București a organizat, online, ediția a VI-a a concursului studențesc „CADRE - Concurs de mAchete de poDuri și feRme din lEmn”, concurs la care au participat și patru echipe ale UPT.

- SC Drumuri și Poduri SA Sibiu, instituție aflata in subordinea Consiliului Județean Sibiu, va informeaza ca din data de 16.11.2020 și-a inceput activitatea comandamentul de iarna 2020 – 2021, in scopul asigurarii circulației in condiții optime pe drumurile judetene in toate cele 8 zone care acopera…