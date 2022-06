Stiri pe aceeasi tema

- Lord Huron a lansat varianta deluxe a albumului “Long Lost”. Acesta conține 2 piese noi: “Your Other Life” in engleza și “Ton Autre Vie” in franceza. Melodiile reflecta doua fețe ale aceleiași monede. Pe un ritm intunecat, vocalistul și compozitorul Ben Schneider interpreteaza „Your Other Life” in engleza,…

- Jonas Blue și Sam Feldt prezinta proiectul Endless Summer, odata cu lansarea piesei „Till The End” in colaborare cu Sam DeRosa. Endless Summer descrie perfect evadarea pe care fanii muzicii dance o gasesc in rave. Este vorba de a continua energia pozitiva a verii pe tot parcursul anului. Blue și Feldt…

- Leony a reușit de-a lungul timpului sa cucereasca publicul de peste tot din lume prin intermediul pieselor sale, iar succesul sau a atras atenția duoului de DJi și producatori Sigma, care a lansat, vineri, 29 aprilie, primul remix oficial al piesei „Remedy”. Cei doi artiști din Londra, Joe Lenzie și…

- Cu peste 2,5 milioane de accesari pe conturile oficiale și fredonata de mii de fani la concertele dedicate promovarii fenomenului Eurovision, „Llamame”, piesa Romaniei pentru ediția 2022 a concursului internațional „se vede”, incepand de astazi, in noul videoclip lansat de wrs: wrs: „Cred ca sunt in…

- Smiley și Șatra B.E.N.Z. raspund DA comentariilor primite și iși continua colaborarea-șoc cu filmarea și lansarea videoclipului piesei reintitulate „Bani mulți („Fii tot ce poți”)”.Reacțiile oamenilor i-au pus la treaba pe cei 5 artiști care au hotarat sa faca pe loc cel mai rapid, natural și neprelucrat…

- China a lansat cu succes pe orbita satelitul de teledetecție a Pamintului Gaofen-3-03. Despre acest lucru a anunțat Televiziunea Centrala din China, scrie TASS. Lansarea a fost efectuata la ora locala 7:47 (02:47 ora Moscovei) de la Centrul de Lansare a Satelitilor Jiuquan cu ajutorul rachetei de lansare…

- La o luna de la momentul in care Amedeo le-a oferit fanilor o alta parte din sufletul sau, Gossip Crew lanseaza miercuri, 16 martie, remixul piesei „Buna“ . O melodie inspirata din viața lui Amedeo, care ne spune ca povestea continua chiar daca pierzi, „Buna” poate fi ascultata acum intr-o alta versiune.…

Coreea de Nord a lansat, miercuri dimineata, un "proiect neidentificat", dar lansarea pare sa fi esuat, a anuntat armata sud-coreeana, citata de AFP preluat de agerpres.