- „In lumina actualelor conditii de securitate din Israel, UEFA a decis sa amane toate meciurile prevazute in aceasta tara in urmatoarele doua saptamani. Noile date vor fi confirmate in timp util”, se arata intr-un comunicat al forului continental.UEFA a mentionat ca asteapta cateva zile pentru a vedea…

- In acest articol, vom explora cateva dintre noile cazinouri care și-au facut apariția in Romania in 2023, insa te poți familiariza cu noile cazinouri de pe pagina dedicata acestora pe site-ul Top-casino.ro. Million Casino Operat de compania Deep Games din București, acest nou cazinou ofera o experiența…

- Wizz Air a anuntat ca va renunta la zborurile de pe aeroporturile din Cluj si Bucuresti spre trei destinatii europene si o destinatie din Arabia Saudita, de la sfarstul lunii octombrie. Cele trei rute pe care Wizz Air nu le va opera in sezonul de iarna 2023/4 sunt: Cluj Napoca – Bari, Cluj Napoca…

- Guvernul a adoptat o Hotarare privind modificarea normelor de aplicare a Codului Rutier. Aceasta clarifica, prin publicarea in Monitorul Oficial, interdicția inmatricularii vehiculelor furate, condițiile de emitere a permisului de conducere internațional, dar și cum vor arata noile placuțe de inmatriculare…

- Guvernul a decis, la finele saptamanii trecute, modificarea Codului Rutier. Astfel, conform deciziei luate de Guvern, „autovehiculele si remorcile reclamate ca fiind furate in Romania sau in strainatate, precum și cele date in urmarire de catre structurile Politiei Romane ori de catre autoritațile altor…

- In cadrul intalnirii, Nicolae Ciuca și Kathleen Kavalec au abordat in special provocarile de securitate din regiune, cu accent pe recentele atacuri rusești din sudul Ucrainei, in zona de frontiera cu Romania, pe care președintele Senatului le-a condamnat ferm.De asemenea, ambii oficiali au discutat…

- ANOFM: Peste 62.400 de posturi vacante, disponibile la nivel nationalAgentii economici din Romania ofera, la ora actuala, 62.452 de locuri de munca, in timp ce angajatorii din Spatiul Economic European (SEE) anunta disponibilitatea a 301 posturi pentru lucratorii romani, arata datele centralizate…