- Președintele PNL a anunțat vineri seara ca in partid va exista o discuție despre demiterea lui Alexandru Nazare și despre cel care ii va lua locul la Ministerul de Finanțe, dar a punctat ca masura revocarii nu va duce la retragerea sprijinului politic acordat premierului, scrie News.ro. „Am apreciat…

- „Premierul nu a formulat absoliut niciun motiv concret, daca ar fi invocat unul probabil ca mi-ar fi fost semnalat și mie daca ar fi fost o nemulțumire. Nu avem astfel de proiecte intarziate. Mai mult de atat, am majorat componenta noastra din PNRR de la 100 de milioane, cat era anul trecut, la 160…

- Dupa demiterea sa de la ministerul Finanțelor, Alexandru Nazare a prezentat propria versiune asupra remanierii sale. El susține ca premierul Florin Cițu i-a spus ca aceasta decizie nu are legatura cu rezultatele, ci cu „echipa”. „Astazi, inainte de ședința de Guvern, mi-a confirmat (premierul Florin…

- Emil Boc (PNL), fost prim-ministru, acum primar in Cluj-Napoca, a declarat joi, la B1 TV, ca, potrivit Constituției, premierul are dreptul sa remanieze Guvernul atunci cand este nemulțumit de activitatea unuia sau a mai multor miniștri. Boc a precizat ca in procedura demiterii unui ministru nici…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, ca premierul Florin Citu nu a avut acordul sau cand l-a remaniat pe ministrul Finantelor, Alexandru Nazare. "In privinta activitatii ministrului Finantelor, chiar avem motive de mandrie, nu de remaniere", a sustinut Orban. Acesta…

- Presedintele Consiliului National al PSD, Vasile Dincu, apreciaza ca decizia premierului Florin Citu de a-l remania pe Alexandru Nazare din functia de ministru al Finantelor, este o"rafuiala personala", adaugand, ca din acest moment, Ludovic Orban devine un "presedinte de carton" al PNL. "Mi se pare…

- Conform acelorasi surse, interimatul ar putea fi asigurat pentru scurt timp de catre premierul Florin Citu. Dan Vilceanu, al carui nume a mai fost vehiculat pentru diverse pozitii din Guvern, este favorit pentru ocuparea postului de ministru al Finantelor. Aceleasi surse sustin ca liderul PNL Ludovic…

- Conform surselor jurnalistilor de la Antena 3, nu se stie care dintre cei doi ministri liberali va fi remaniat prima data. Se cunoaste doar ca Nazare a intrat intr-un conflict cu prim-ministrul Florin Citu. Premierul este foarte deranjat din cauza faptului ca ministrul Finantelor s-ar fi opus directionarii…