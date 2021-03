Stiri pe aceeasi tema

- Prin apel 112 am fost sesizati cu privire la faptul ca, pe DN2 E85, in localitatea Marașești, un barbat ar fi fost lovit de roata unui autocamion. Conform primelor date, din cauza unor defecțiuni tehnice, roata din spate a unui camion s-ar fi desprins și ar fi lovit un barbat care se afla pe terasa…

- • Poveștile in culori ale agentului Maria Denisa Negoița O tanara polițista iși uimește colegii cu darul sau de a imbina culorile și de a realiza picturi demne de expoziții. Maria Denisa Negoița este agent la Postul de Poliție Poșta Calnau din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzau, dar aproape…

- Teo Trandafir a facut dezvaluiri uluitoare despre perioada cand a fost la un pas de moarte. Vedeta susține ca a avut o reveleție divina cand se afla in coma. Teo Trandafir, declarații uluitoare Teo Trandafir a fost prezenta in emisiunea „40 de intrebari cu Denise Rifai”, unde a facut dezvaluiri uluitoare…

- Mirela Vaida și soțul ei sunt casatoriți de aproape 11 ani și au impreuna 3 copii. Spre deosebire de vedeta, care este tot timpul in lumina reflectoarelor, tatal copiilor sai a preferat sa pastreze discreția. Cu toate astea, prezentatoarea „Acces Direct” nu a ezitat sa faca declarații despre casnicia…

- Este fals mesajul aruncat in sufletele celor care cred cu adevarat in Dumnezeu, mesaj potrivit caruia Nietzsche, cu acel „Dumnezeu a murit!”, ar fi un adevarat demolator al Acestuia. Cred ca Nietzsche vorbește mai ales despre moartea lui Dumnezeu in sufletele multora dintre noi. „Dumnezeu a murit! Dumnezeu…

- Circula pe rețelele de socializare un clip in care un barbat iși lovește cu cruzime baiețelul de doar 7 ani sub privirile mamei. Barbatul abia a ieșit din inchisoare dupa ce și-a violat fiicele vitrege. Momentan este reținut pentru 24 de ore. Cazul șocant de agresiune a avut loc in luna ianuarie, in…

- Odata ajunsa la varsta de 31 de ani, fara o relație amoroasa stabila, Ami nu exclude posibilitatea de a crește un copil de una singura. Gandul de a fi mama singura nu o sperie deloc pe artista. Bruneta a ajuns la concluzia ca nu are nevoie de un barbat.

- Ce se intampla in organismul nostru daca mancam alimente expirate. Unii dintre noi nu sunt atenți deloc la eticheta și se mai intampla sa consume alimente care nu sunt in termen. Mihaela Bilic a oferit un raspuns despre acest lucru. Ce se intampla daca mananci alimente expirate? Studenții sunt clar…