Stiri pe aceeasi tema

- Badler, in varsta de 66 de ani, a postat pe Instagram o fotografie cu fiul sau, cunoscut din filme ca 'American Horror Story', confirmand astfel trista veste. „Pe 7 ianuarie, fiul meu frumos a murit', a scris ea indurerata. Cristina Topescu a murit. Zeci de mii de mesaje pe retele: "Cum sa…

- Momente cumplite intr-o comuna din Iași. Un tanar de numai 22 de ani, tatal unui bebeluș de cateva luni, a plecat de la petrecerea de Revelion și s-a indreptat direct spre moarte. Dupa o cearta cu iubita lui, a decis sa iși puna capat zilelor.

- Deși acum afișeaza o atitudine de invingatoare și nimeni și nimic nu pare sa o clinteasca, Lora marturisește ca a trecut prin momente foarte grele. Cine se afla in spatele succesului ei? Mama sa, care i-a dat cele mai bune lecții de viața. In timp ce mulți tineri dau fuga la parinți cu prima ocazie…

- AMI a devenit cunoscuta datorita vocii sale speciale, insa in copilarie, aceasta a studiat vioara. Artista canta acum și danseaza cu pasiune, iar in cel mai recent clip, lansat alaturi de Mark Stam, pentru piesa „Ca sa fii fericit”, apare executand elemente de acrobație. Dragostea ei pentru muzica a…

- Femia din Oradea care și-a gasit fiica de 16 ani moarta, in camera, cu o lovitura la tampla, a postat un mesaj cutremurator pe pagina de Facebook. Briana Carina, eleva in clasa a X-a la Liceul de Arte din Oradea, a fost gasita fara suflare de mama ei, din motive inca neelucidate. Dat fiind faptul [...]

- Cantarețul columbian Juanes, in varsta de 47 de ani, a dat publicitații, pe o rețea de socializare, o inregistrare in care mama sa apare intr-o ipostaza neașteptata, relateaza minuto30.com. Filmarea a fost facuta in timpul unui zbor privat al lui Juanes, alaturi de familia sa. In momentul in care a…

- Andreea Balan atrecut prin momente de groaza. Clara, fiica sa cea mica, a leșinat in casa și a fost nevoita sa ajunga de urgența la spital. Andreea Balan se afla la repetiții cand a fost sunata de soțul sau, George Burcea. Acesta a sunat-o, extrem de agitat, și i-a dat vestea, spunandu-i ca probabilitatea…

- Andreea Balan a ajuns in cateva minute alaturi de micuța Clara, pe care a dus-o de urgenta la spital, scrie Cancan. "Am murit! Dragilor, ce am simțit in secunda aceea n-am simțit niciodata in viața mea. Nici cand am fost inșelata, nici cand m-am desparțit, nici cand am pierdut bani, cand am…