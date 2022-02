Stiri pe aceeasi tema

- Handbal Club Zalau și Magura Cisnadie s-au intalnit joi seara, in Sala Sporturilor “Gheorghe Tadici”, intr-un meci restanța din ultima etapa a turului. A fost o partida presarata cu de toate, iar la final, tensiunea a atins cote maxime, dupa o decizie controversata a arbitrilor, in urma careia Zalaul…

- Primaria Vicovu de Sus aloca aproape 5 milioane de euro din bugetul propriu pentru proiecte de dezvoltare a orașului. Primarul din Vicovu de Sus, Vaile Iliuț, a precizat ca bugetul total pentru acest an, care ar urma sa fie aprobat in ședința de Consiliu Local de pe 8 februarie, va fi de 48 de milioane…

- Sute si mii de obiecte de decor sau chiar de uz casnic au iesit de-a lungul anilor din mainile muncitorilor din uzinele reșițene. Sunt cunoscute drept “fusaraie” si sunt prezente in toate casele din zona. De curand pot fi admirate intr-o expozitie. Resita isi prezinta astfel in mod inedit și latura…

- Chiar daca administrația locala a facut tot posibilul ca noaptea dintre ani sa-i gaseasca pe baimareni intr-un oraș curat, acest lucru nu a fost realizat pe deplin. Cu toate aceasta, echipele de muncitori ai Primariei Baia Mare au inceput inca de dimineața sa culeaga munții de gunoaie acumulate in municipiu.…

- Ultimele 4 meciuri ale sezonului regulat al Ligii 1 la fotbal feminin s-au jucat duminica, rezultatele finale stabilind astfel componența play-off-ului și play-out-ului. Piroș Security Arad a pierdut partida de pe teren propriu cu CSM Alexandria, ratand astfel un loc in play-off-ul competiției, arata…

- Trei seturi de masuri ar putea oferi un cost efectiv cu impozitul datorat mai mic la nivelul societații sau al grupului de societați, ceea ce ar insemna un profit net mai mare, adica bani la dispoziție pentru reinvestirea in business sau distribuirea catre acționari, precum și un cash-flow imbunatațit,…

- Valul 5, in urmatoarea perioada și in Romania, se va confunda practic cu valul 4, riscam sa nu avem o pauza propriu-zisa intre cele doua valuri The post Valul 5, in urmatoarea perioada și in Romania, se va confunda practic cu valul 4, riscam sa nu avem o pauza propriu-zisa intre cele doua valuri first…

- Italia, campioana Europei, a obținut doar un punct din confruntarea cu Elveția de pe Olimpico (1-1). Squadra Azzurra tremura acum pentru primul loc in grupa, ultima etapa din Grupa C urmand a fi decisiva. ...