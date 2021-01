Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Marin și Adrian Brancoveanu traiesc o frumoasa poveste de dragoste de patru ani. Cei doi locuiesc impreuna și au o relație discreta. Vedeta a vorbit și despre relația cu mama iubitului ei, dar și despre nunta cu acesta.„Nu exista un trebuie cand vorbim de dragoste. Ne simțim tare bine impreuna…

- Denisa Hodișan a avut parte de o surpriza emoționanta din partea soțului ei, care nu uita niciodata sa ii aduca zambetul pe buze. Flick o rasfața zilnic pe fosta Miss Planet cu cadouri prin care iși arata dragostea.

- Oana Roman a avut de dat o replica acida la adresa celor care o critica sau celor care fac asta in mod obișnuit și cu alte persoane. Sa fie oare vorba și de un mesaj subtil adresat Oanei Zavoranu?

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a vorbit despre situația critica din Nagorno-Karabah inainte de semnarea acordului dintre Armenia și Azerbaidjan. El a declarat acest lucru in cadrul unei conferințe de presa, care a fost difuzata de postul de televiziune "Rossia 24". Potrivit liderului rus, dupa…

- Actorul Sacha Baron Cohen i-a raspuns lui Donald Trump dupa ce acesta la numit ciudat și fals.La acuzatia lui Donald Trump ca este "ciudat" si "fals", Sacha Baron Cohen a raspuns in emisiunea "The Late Show" a lui Stephen Colbert: "Sunt sigur ca atunci cand umbla cu bunul lui prieten Jeffrey…

- „Rețeta perfecțiunii in foarte mulți pași care nu duc nicaieri” este un eseu despre incercarea disperata a omului de a-și gasi fericirea, marginit fiind de toate rigorile societații in care traiește. Incercand sa fie fericit prin a fi perfect. Imperfecțiunea inseamna vulnerabilitate. Imperfecțiunea…

- Flick și Denisa Hodișan s-au casatorit și religios. Domnul Rima a postat primele imagini de la eveniment, dar și cateva versuri care sa se potriveasca ocaziei. Cei doi s-au casatorit civil in Grecia, in urma cu aproape doua luni.„Și ți-am promis la marea albastraCa o sa fiu al tau mereu.Și am dus ieri…

- In incercarea de a ne face viata mai simpla, ne bazam din ce in ce mai mult pe dispozitivele noastre conectate. Pe masura ce dispozitivele inteligente si cele din gama Internet of Things (IoT) devin mai ieftine si accesibile pentru mase, este tot mai usor sa le incorporam in viata noastra de zi cu zi.