Denis Ștefan și Cristina (Cronica Cârcotașilor) și-au botezat fetița Denis Ștefan și Cristina (Cronica Carcotașilor) și-au botezat fetița Weekend-ul acesta a fost unul foarte important pentru Denis Ștefan și partenera lui, Cristina. Actorul și fosta bebelușa de la Cronica Carcotașilor și-au botezat fetița cea mica. La doar doua luni dupa venirea pe lume a micuței, au organizat un botez restrans la care au participat doar nașii și copiii celor 2 cupluri. Evenimentul a fost unul discret, iar trusoul fetiței a fost complet alb. Hainuțele și lumanarea de botez au fost alese in culoarea puritații. Vizibil emoționați, parinții Denis Ștefan și Cristina au radiat de fericire… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

