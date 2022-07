Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul Denis Alibec (31 de ani) este, incepand de joi, 14 iulie, noul jucator al Farului Constanta, dupa ce a semnat cu gruparea de la malul marii un contract valabil pentru un an, cu drept de prelungire pentru inca un an. Nascut la Mangalia, in data de 5 ianuarie 1991, Denis Alibec este un produs…

- Sambata, 9 iulie, de la ora 20:30, pe Arena Francisc Neuman din Arad se da startul noului sezon competițional prin duelul dintre campioana Ligii 1 și caștigatoarea Cupei Romaniei. Biletele la Supercupa Romaniei, CFR Cluj - Sepsi, sunt disponibile online, pe site-urile bilete.frf.ro și bilete.ro. Prețurile…

- Gica Hagi, alta ieșire vulcanica dupa eșecul Farului la Cluj. Echipa antrenata de „Rege” a fost invinsa la limita, scor 0-1, de CFR Cluj, in etapa a 7-a a play-off-ului Ligii 1. Dupa o partida in care au reclamat un penalty și un gol neacordat, dobrogenii au ramas cu doar 4 puncte obținute in play-off.…

- Pentru acest meci, "marinariildquo; nu pot folosi trei jucatori. In a doua zi de Paste, luni, 25 aprilie, la Ovidiu, pe arena centrala a complexului Academiei Hagi, de la ora 21.00, se joaca meciul Farul Constanta FCSB, contand pentru etapa a sasea a turneului play off al Ligii 1. In clasament, Farul…