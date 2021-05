Stiri pe aceeasi tema

Dupa un an și jumatate de lucru in cea mai mare parte de la distanța sau in sistem hibrid, angajații din Romania spun ca biroul va avea un rol important in viața lor la job și dupa ce va trece pandemia. Aproape 88% dintre ei cred ca biroul lor va exista și in viitor, cei...

Demzer are 20 de ani, este din Satu Mare si a ajuns sa lucreze cu Marius Moga dupa ce mama lui i-a trimis un mesaj pe Facebook și o piesa compusa de el. I-a scris lui Moga ca are un baiat pe care vrea sa-l faca doctor și nu ințelege de ce nu-i mai sta...

- Sabrina Ionescu e la origini romanca, dar s-a nascut in California. Tatal ei a plecat in timpul revoluției din 1989 din Romania, iar soția a venit in 1995 in State. In 1997 s-a nascut Sabrina, iar tanara scrie acum istorie in SUA. Sportiva a devenit cea mai tanara jucatoare din WNBA care reușește un…

- Sayra, artista descoperita de Marius Moga, a lansat azi prima colaborare din cariera. Dupa piesa „Anonimi„, artista colaboreaza cu Uddi pe piesa „Joc murdar”. Melodia este atat in limba romana, cat și in limba engleza și a luat naștere in studiourile DeMoga Music. In clip, cei doi artiști joaca rolul…

- Cașcavalul de Saveni este pe placul autoritaților europene, așa ca l-au declarat produs cu indicație geografica protejata. Acesta este produs in regiunea Botoșaniului. Gustul cașcavalului de Saveni are accente de miez de nuca și este usor amarui datorita fermentatiei. Romania are acum 6 produse protejate,…

- Ziua Mondiala a Artei, sarbatorita in fiecare an pe data de 15 aprilie ca un omagiu adus lui Leonardo da Vinci, este marcata de Accademia di Romania in Roma prin lucrari de arta pezentate in „Expoziția de Arta cu Lucrari din Pinacoteca Accademia di Romania in Roma”. Cele 23 de lucrari de pictura, grafica…

- In premiera in Romania, IOVA a acceptat provocarea casei de producție de a lansa 26 de piese in anul 2021. Cate una la 2 saptamani, „BI-POLAR”, povestea celor 26 de piese, trece ascultatorul prin 4 etape din viața artistei. PEOPLE, SEARCHIN, HER și SELF. „Roadblock” este piesa care deschide actul 1,…

