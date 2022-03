Gimnastica autohtona a adus, ani la rand, succese și medalii Romaniei, prin eforturile și daruirea unor sportivi cu nume cunoscute nu doar in țara, ci și in strainatate. Competițiile la care au participat gimnaștii romani au fost urmarite cu mare interes de foarte mulți romana, de toate varstele. Mai nou, insa, s-a aflat ca unul […] The post Demsie sonora la Federația de Gimnastica, dupa ce FRG a cerut donații: „Intru in pamant de rusine cand ma suna colegi din toata lumea” first appeared on Ziarul National .