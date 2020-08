Stiri pe aceeasi tema

- Democratii americani au anuntat oficial nominalizarea lui Joe Biden pentru presedintia Statelor Unite, o pozitie pe care o urmareste de 30 de ani. Delegatii si-au exprimat votul prin apel nominal la Conventia Nationala a Partidului Democrat. De obicei, anuntul se face tinand cont de ceilalti contracandidati,…

- Candidatul democrat a ales-o pâna la urma pe senatoarea de California. Ea devine prima femeie de culoare de pe „biletul” pentru Casa AlbaE numita „Obama feminin”. Ca și fostul președinte, ea este metisa, telegenica, și-a petrecut o parte din copilarie în strainatate,…

- In SUA urmeaza alegeri prezidențiale, iar favorit in sondaje este Joe Biden, fostul vicepreședinte din timpul mandatelor lui Obama. Avand de recuperat voturi, Trump iși dorește astfel cat mai multe ocazii in care sa se afle fața in fața cu...

- O înregistrare video cu un cuplu de americani care au îndreptat armele spre manifestanți din mișcarea Black Lives Matter, pentru a-i alunga de pe proprietatea lor, a devenit virala, stârnind reacții divergente, scrie AFP. Cei doi au ieșit duminica seara în gradina lor…

- Statele Unite ale Americii se afla in mijlocul celei mai mari crize existențiale a unei generații. Ce urmeaza? Finanțarea statului pentru universitați este in scadere in Statele Unite ale Americii. Infrastructura care se prabușește pune șoferii in pericol chiar și atunci cand proteste și revolte ocazionale…

- Se intampla in Arizona, un stat tradițional republican, dar incercarea n-are moarte pentru campania lui Joe Biden, din ce in ce mai stangista. Curat murdar. Un plan democratic major, care include noi reclame TV și digitale care il ataca pe președintele Donald Trump – totalizand 4 milioane de dolari.…

- PREAMBUL – Inainte sa parcurgeti urmatoarele randuri, luati in considerare acestea: Cel ce a produs crima impotriva lui Floyd este arestat si va fi judecat cu un avansat “degree” de omor Justitie se va face asa cum nu s-a facut cind negrii au comis crime Obama a fost presedinte si nu s-a scandalizat…

- Afirmatia a fost facuta in cadrul unei dezbateri online la care participau suporterii de culoare, eveniment moderat de actorul Don Cheadle. Unul dintre subiectele principale vizau relatiile rasiale in contextul mortii lui George Floyd. Fostul vicepresedinte in administratia Obama l-a criticat pe presedintele…