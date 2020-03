Demisie la vârful PSD după un scandal de corupţie. "Cel mai bine este să fac un pas în spate" "A fost o onoare pentru mine sa detin aceasta functie, caci mi-a oferit oportunitatea de a putea contribui intr-un mod esential in dezvoltarea judetului, iar cu ajutorul lui Dumnezeu am reusit aceste lucruri intr-o perioada relativ scurta de timp. Pentru mine, cel mai mult a contat si va conta comunitatea mea, judetul Caras-Severin, neavand nicio importanta culoarea politica. Daca am putut sa ajut, daca am putut sa contribui la deschiderea macar a unui santier intr-o localitate, am facut-o. As vrea sa le multumesc tuturor celor care mi-au fost alaturi si echipei mele din PSD Caras-Severin,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele organizatiei judetene PSD Caras-Severin, Luminita Jivan, a anuntat ca a decis sa demisioneze din aceasta functie, dar va ramane membru PSD si va activa in continuare in cadrul grupului parlamentar al acestei formatiuni politice."A fost o onoare pentru mine sa detin aceasta functie,…

- CARAS-SEVERIN. Deputatul carasean a decis marti, 3 martie, dupa cum spune, sa faca un pas in spate și sa demisioneze din funcția de președinte al organizației județene! Jivan ramane membru PSD și va activa in continuare in cadrul grupului parlamentar PSD. „Am decis sa fac acest pas, in urma discutiilor…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat ca PSD va avea Congres pe data de 29 februarie, asta in cazul in care nu se va agrava situația genetata de coronavirus.”In principiu ramane pe data de 29 februarie, in cazul in care situația privind coronavirusul nu se va agrava in Romania…

- USR a prezentat, pe Facebook, „lista transferurilor ” de primari și parlamentari PSD la PNL in prag de alegeri locale. Partidul condus de Dan Barna a adaugat ca aceste mutari PSD - PNL au loc in timp ce liberalii „vorbesc despre realizarea marilor reforme de care Romania are nevoie” și despre repararea…

- "Am continuat seria intalnirilor de astazi cu o discutie constructiva pe care am avut-o cu domnul David Maria Sassoli, presedintele Parlamentului European, pe tema bugetului european. Sustinem o crestere a fondurilor de coeziune si o implementare corecta a politicii agricole comune. Am subliniat determinarea…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a transmis duminica seara, dupa ce Cristina Topescu a fost gasita moarta in propria casa ca aceasta a fost un exemplu de profesionalism in jurnalism.„Am aflat cu tristete vestea disparitiei Cristinei Topescu. A fost un exemplu de profesionalism…

- Falsul medic Matteo Politi este foarte activ pe retelele sociale. Astazi a distribuit rezultatul unui joc de pe Facebook, care spune ca, potrivit chipului sau, meseria care i se potriveste este cea de medic.“Ce loc de munca se potriveste cu fata ta?” este numele aplicatiei de Facebook cu care s-a jucat…

- In cazul in care Romania ar fi atacata de Rusia cei mai multi dintre germani si francezi nu ar fi de acord ca tarile lor sa intre intr-un razboi pentru noi. Potrivit unui studiu international realizat de institutul britanic de cercetare de piata si analiza YouGov si care a chestionat un numar de 2034…