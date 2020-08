Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Culturii, Daniel Breaz, senator de Alba, a anunțat ca demisioneaza din Partidul Social Democrat: „Prezentul ma contrazice intr-un mod brutal și mi-a infațișat un PSD slab, incoerent,...

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Am auzit și nu mi-a venit sa cred. Dupa ce nenumarați reprezentanți PSD, in frunte cu Marcel Ciolacu, ne-au atenționat la nesfarșit ca partidul va introduce o moțiune de cenzura impotriva Guvernului Orban doi și jumatate, iata ca, pe ultima suta de metri, asistam la ezitari…

- Demisie rasunatoare de la Digi 24! Elena Vijulie Tanase, unul dintre cei mai vechi oameni din echipa postului de televiziunea a decis sa plece, dupa opt ani la canalul de știri."Este o demisie amanata", a declarat jurnalista, care in ultimele luni, in timpul pandemiei, s-a ocupat de revista…

- Consilierul in domeniul Culturii al lui Victor Ponta, Flaviu Predescu, s-a inscris in organizația județeneana Alba a Pro Romania și se va implica in organizație. Acesta a declarat ca iși va asuma un rol activ in campania electorala care se va desfașura la nivel local, respectiv va elabora strategia…