Stiri pe aceeasi tema

- Fabrica de geamuri din Buzau se numara printre cazurile exemplare de privatizari nereușite. Acest gigant industrial, care candva se mandrea cu titlul de cel mai mare producator de sticla din sud-estul Europei și contribuia la imbunatațirea nivelului de trai al locuitorilor din Buzau, se regasește acum…

- Vineri, 18 august, la ora 11.00, la Fabrica de Pulberi – denumirea oficiala actuala fiind de Hoeganaes Corporation din Buzau -, va avea loc lansarea unui volum intitulat „Dialogurile fascinantei geneze”. Este vorba despre o istorie a fostei Intreprinderi de Sarma și Produse din Sarma din Buzau. Ideea…

- Vineri, 18 august, la ora 11.00, la Fabrica de Pulberi – denumirea oficiala actuala fiind de Hoeganaes Corporation din Buzau -, va avea loc lansarea unui volum intitulat „Dialogurile fascinantei geneze”. Este vorba despre o istorie a fostei Intreprinderi de Sarma și Produse din Sarma din Buzau. Ideea…

- Decizia Taiwanului de a construi o fabrica de cipuri in Germania va face mai profunde legaturile politice cu UE, in ciuda opozitiei chineze, este mesajul transmis de autoritatile de la Taipei. Investitia are mai multe semnificatii.

- Botoșani: Berea „Cișmea”, vanduta cu succes in Germania acum un secol. Alte branduri faimoase in Europa, provenite din județ La sfarșitul secolului al XIX-lea, dar și la inceputul celui urmator, in targul Botoșanilor, unul dintre cele mai dezvoltate din Moldova, au luat naștere cateva brand-uri care…

- "Incendiu in Bragadiru, pe Alexandriei, la fabrica de medicamente Larofarm....politia locala bloca traficul pe sensul spre București", a fost mesajul postat pe rețele de socializare.Flacarile s-au manifestat pe o suprafața de 300mp, cu degajare masiva de fum. Focul a fost localizat și nu sunt victime. "Fumul…

- Preotul Eremia-Antonel Mirt s-a sinucis la stația de metrou Aviatorilor. Informația a fost confirmata printr-un comunicat de presa chiar de catre Episcopia Romano Catolica. Preotul Eremia-Antonel Mirt avea 39 de ani și ar fi suferit de anumite probleme de sanatate, ceea ce l-ar fi determinat sa ia…

- Episcopia Romano Catolica din Iași confirma faptul ca barbatul care s-a aruncat in fața metroului, in stația Aviatorilor, din București, era preot catolic. Preotul Eremia-Antonel Mirt avea 39 de ani și ar fi suferit de anumite probleme de sanatate, ceea ce l-ar fi determinat sa ia aceasta decizie.”Miercuri,…