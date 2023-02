Demisia tăcută - ce să faci ca să previi fenomenul în compania ta Demisia tacuta sau "quiet quitting" (termenul original) este un fenomen intalnit la nivel international, dar care nu este nou. Acesta s-a manifestat si in trecut, insa la scara mai mica. Odata cu pandemia de Covid-19 s-a accentuat, iar managerii au fost nevoiti sa gaseasca noi solutii pentru a preveni si combate acest fenomen. Ce este, mai exact, demisia tacuta? Nu este o demisie in adevaratul sens al cuvantului. Angajatii nu vor parasi compania, ci vor adopta o forma de protest. Astfel, demisia tacuta reprezinta demersul angajatilor de a face un minimum de task-uri in fiecare zi, fara… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 60 de angajați de la Verastar Ltd din Sale, Greater Manchester, au participat la o intalnire online, unde li s-a spus ca risca sa fie disponibilizați daca nu sunt pregatiți sa se mute in strainatate, adica in Romania. Angajații unei firme importante din Marea Britanie spun ca sunt ingroziți…

- Magazinul online evoMAG a inregistrat in 2022 afaceri de 36 de milioane de euro si estimeaza, pentru anul acesta, o crestere de 5% – 10%. Compania a bugetat investitii de 500.000 de euro in acest an, de doua ori si jumatate mai mari decat anul trecut, si va pune accentul pe identificarea de noi canale…

- Maria Branyas Morera este cea mai in varsta persoana in viata din lume. Femeia a trait doua razboaie mondiale, razboiul civil spaniol, pandemia de gripa din 1918 si Covid. Batrana are 11 nepoti si 13 stranepoti. Maria Branyas Morera a trait doua razboaie mondiale, razboiul civil spaniol, pandemia de…

- Conform cercetarii, o data cu redobandirea mai multor libertati, romanii au devenit mai relaxati si optimisti in 2022, aceasta atitudine reflectandu-se si in sentimentele si rezolutiile acestora referitoare la noul an. Asadar, 48% dintre respondenti se declara optimisti cu privire la 2023, in timp ce…

- Deputatii USR si de la Forta Dreptei au sesizat joi, 22 decembrie, Curtea Constitutionala privind legea securitatii cibernetice, pe motiv ca incalca „grav” dreptul la viata privata al romanilor. Citește și: De la 1 ianuarie se scumpeste apa la Pitesti „Legea securitatii cibernetice, adoptata intr-un…

- Simona Gherghe este una dintre cele mai iubite și apreciate prezentatoare TV de la noi din țara. De-a lungul anilor, vedeta a caștigat simpatia oamenilor care o urmaresc in numar mare pe micul ecran, dar și pe rețelele de socializare, acolo unde aceasta impartașește destul de des ganduri și imagini…

- Patronatul turc al Uzinei Ford-Otosan de la Craiova a decis ca fiecare angajat, indiferent de contract, sa primeasca de sarbatori o prima bruta de 6054 lei, ceea ce inseamna circa 3500 lei net. Compania va cheltui pentru aceste prime suma de peste 34,5 milioane lei. Sindicatul din uzina craioveana a…