- Demi Lovato s-a logodit cu iubitul ei, Max Ehrich, dupa doar patru luni de relație, informeaza contactmusic.com. Cantareața in varsta de 27 de ani și actorul in varsta de 29 de ani – care au inceput sa se intalneasca in luna martie – au facut un pas important in relația lor. Demi a spus ca […]

- Santi Cazorla (35 de ani) va evolua pentru Al-Sadd, echipa din Qatar, antrenata de marele Xavi (40). Cazorla și-a anunțat viitorul club pe Instagram, la o zi dupa ce a jucat ultimul sau meci in tricoul lui Villarreal. „Sunt fericit sa anunț ca Al-Sadd va fi urmatorul meu club. Abia aștept sa lucrez…

- Demi Lovato se simte „iubita necondiționat și acceptata” de catre iubitul ei Max Ehrich, care a implinit miercuri 29 de ani. Cantareața in varsta de 27 de ani a postat pe Instagram o serie de fotografii cu ea și cu actorul din ‘Walk Ride Rodeo’, facute cu ocazia zilei acestuia de naștere. Alaturi de…

- Demi Lovato a avut o perioada dificila dupa ce a fost la un pas de moarte din cauza unei supradoze de droguri, insa acum pare sa-și fi gasit liniștea și fericirea. Iar cel care a ajutat-o sa ajunga aici este un tanar actor, celebru pentru rolul sau, Fenmore Baldwin, din serialul „Tanar și Neliniștit”.…

- Rihanna, Ariana Grande și Billie Eilish au semnat o scrisoare deschisa care solicita reforma poliției din New York. Cantaretele au facut front comun cu alti muzicieni, printre care Migos, Megan Thee Stallion, Justin Bieber, Meek Mill, Nas și Demi Lovato, care solicita la randul lor ca oficialii de stat…

- Vedete in izolare. Cum au pozat de acasa saptamana aceasta! Deja de doua luni si jumatate, iata ca si vedetele de la Hollywood stau in izolare. Asa ca, isi petrec viata exclusiv in casa si sunt mai active ca niciodata pe retelele de socializare. Iata cum au pozat starurile de acasa saptamana aceasta!…

- Madalina Ghenea, despartire soc de miliardarul italian. Care este motivul? Madalina Ghenea, romanca ajunsa celebra in toata lumea gratie frumusetii sale incontestabile, pare ca nu sta prea bine la capitolul noroc in amor. Deja de o buna bucata de vreme, lucrurile pareau sa se fi aseazt frumos in viata…